Klopp: Erfaring gør Real Madrid til favorit i finalen

- At nogen tænkte, at det vil være en god idé at bringe banen ind på stadion dagen før kamp, er interessant for at være helt ærlig.

- Men det ødelægger ikke mit humør én procent. Jeg er virkelig glad for at være her, og så længe begge hold har samme forhold, er det fint med mig, siger Klopp ifølge Liverpools hjemmeside.

Der er kickoff på Stade de France klokken 21, og Ancelotti kan skrive historie.

Han er før finalen én af tre trænere, der har vundet Europas fineste klubturnering tre gange.

Bob Paisley vandt tre gange med Liverpool, Zinedine Zidane har vundet tre gange med Real Madrid, mens Ancelotti har vundet to med AC Milan og en med Real Madrid.