Spillerne tabte Bo Henriksen: Det må være payback

- Det må være payback eller et eller andet. Jeg må have kørt dem for hårdt, siger hovedpersonen med et smil.

- Ej, vi har spillet 51 kampe, og det har været en god tur. Hold kæft, hvor var det fedt. Jeg fik en tur op, og så nægtede de at gribe mig. Det må jeg så tage til efterretning.

Anfører Erik Sviatchenko deltog ikke selv i luftturen, men han giver gerne sit besyv med.

- Jeg var lige ovre for at snakke med nogle andre. Tabte de ham? Han er i problemer, joker forsvarsspilleren, som noterer sig, at cheftræneren blev badet i øl.