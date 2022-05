Ousted droppede pensionen og blev pokalhelt: En drøm

De færreste - ikke engang David Ousted selv - havde for et halvt år siden regnet med, at målmanden skulle stå som den store helt for FC Midtjylland på Kristi himmelfartsdag.

Dengang var Ousted gået på fodboldpension, men midtjyderne fik lokket ham til at tage et halvt år mere. Det gav torsdag eftermiddag bonus for klubben, da Ousted med to redninger i straffesparkskonkurrencen sikrede FC Midtjylland den anden pokaltitel i historien.