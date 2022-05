Ejer skyder 1,3 milliarder kroner i Tottenhams klubkasse

Tottenham får flere penge at lege med, når transfervinduet åbner inden længe.

Klubbens hovedejer, investeringsselskabet Enic Group, har besluttet sig for at tilføre klubben 150 millioner pund svarende til 1,3 milliarder kroner.

Det oplyser Tottenham på sin hjemmeside.

- Indsprøjtningen giver Premier League-klubben større finansiel fleksibilitet og mulighed for yderligere at investere på og uden for banen, skriver Tottenham på sin hjemmeside.