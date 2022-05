Brentford siger farvel til "Zanka" og Lössl

Lössl nåede kun at spille tre kampe for Brentford efter lejemålet fra FCM i starten af januar. To af kampene var i Premier League. Brentford skriver, at Lössl vender tilbage til FCM.

Mathias ”Zanka” Jørgensen skiftede til Brentford i september sidste år på en etårig kontrakt. Han nåede at spille ti kampe - heraf otte i Premier League. Han scorede et mål mod Leicester.

- Zanka er i gang med at komme sig over en skade, og Brentford vil fortsætte med at holde øje med ham, så han kan blive fit og finde en ny klub, skriver den engelske klub.

Brentford siger også farvel til målmanden Alvaro Fernandez og forsvarsspilleren Julian Jeanvier.

Otte spillere vender tilbage til Brentford efter lejeophold i andre klubber. Mads Bidstrup kommer tilbage efter et ophold i FC Nordsjælland.