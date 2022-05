Det handler især om den store transition, som FCK har været igennem.

- Det er jo hele organisationen og klubben. Det har været at bygge en ny stab, og vi havde et kæmpe transfervindue. Det har været at implementere unge spillere og en ny spillestil.

- Det har bare været det hårdeste år som træner, og det gør det endnu mere fedt at stå her og kalde sig dansk mester, siger Thorup.

Han blev ansat som permanent afløser for klublegenden Ståle Solbakken i november 2020 og vidste godt, at det var store sko at skulle udfylde.

- Der har været rigtig meget pres udefra, og det vidste jeg godt. Det er en klub med en kæmpe historie bag sig og masser af succes, og det skaber fremtidens forventninger, som jeg skulle prøve at leve op til.