- Jeg er stolt over at give jer en smuk nyhed. Kylian Mbappe har skrevet under med Paris Saint-Germain til juni 2025, siger han ifølge Reuters.

Mbappe fik også lov at få ordet inden kampen.

- Jeg er meget glad for at blive i Frankrig, i Paris, i min by, siger Mbappe ifølge AFP-

På trods af vedvarende rygter om et skifte til Real Madrid har Mbappe valgt at blive i den franske hovedstadsklub, som han har spillet for siden 2017.

Samarbejdet stod til at udløbe denne sommer, og 23-årige Mbappe har derfor frit kunnet forhandle med andre klubber.