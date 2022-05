Chefen for den spanske La Liga, Javier Tebas, er alt andet end tilfreds med, at stjerneangriberen Kylian Mbappe ser ud til at forlænge med Paris Saint-Germain.

På Twitter langer Tebas kraftigt ud efter hovedstadsklubben.

Han hævder, at PSG tilsyneladende sprænger banken for at holde på Mbappe, mens klubben ifølge Tebas haft et underskud på godt 5 milliarder kroner i ”de seneste sæsoner” og desuden har et lønbudget på 4,5 milliarder kroner.