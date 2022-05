FC Nordsjælland var hurtigt ude af starthullerne med et tidligt mål, og Fortuna Hjørring lykkedes aldrig med at finde et modsvar.

Det skete, på trods af at Fortuna Hjørring kunne gå til kampen med en god portion selvtillid med en sejr i pokalfinalen over Thisted forrige uge.

Allerede i tredje minut gjorde Karen Knudsen det til 1-0 på et langskud.

Efter sjusk i Hjørring-forsvaret samlede Knudsen bolden op uden for feltet og sendte et langskud forbi målmanden.

Fortuna Hjørring gjorde flere forsøg på at komme tilbage i kampen, men var ikke i stand til at finde det fornødne tempo.