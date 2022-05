Fodboldekspert: Engelsk parløb vil fortsætte, indtil hovedpersonerne siger stop

Mens Tottenham høster roser, har Bischoff ikke meget positivt at sige om Evertons præstationer i sæsonen.

»Det har overrasket mig meget, at Everton har været så dårlige og været så tæt på at rykke ned. Everton har brugt rigtig mange penge de seneste år. Det er også en stor klub, så man kunne godt have forventet, at de lå højere,« siger han.

»Det har også overrasket mig lidt, at Chelsea ikke har kunnet være med hele vejen. Der har været for meget uro på og uden for banen, og det har kostet. Til næste sæson mister de også en hel masse forsvarsspillere og skal til at genopbygge holdet.«