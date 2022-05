Klubikon smækker med døren på vej ud af FCK

Han er blandt andet uforstående overfor, at de to ledere ikke havde sat sig ind i, at han denne sommer runder 67 år og dermed har alderen til at gå på pension.

Ifølge Per Wind havde svaret på spørgsmål om hans ønsker for fremtiden været, at han satsede på, at sønnen Jonas Wind blev solgt (det blev han i januar 2022, red.), og så kunne han trække sig tilbage og følge sønnikes videre karriere.

I stedet fik Per Wind, der indledte sin karriere i klubben som målmandstræner, en uventet fyreseddel.

- Det gør stadigvæk ondt, selv om det er otte måneder siden. Jeg bebrejder ikke FCK, men jeg bebrejder de to (”PC” og Rommedahl, red.), lyder det fra Per Wind.

Meget tyder på, at han får lov til at slutte med et dansk mesterskab.