Fremad Amager-sejr har sendt Esbjerg tættere på 2. division

Det begynder at dufte af en sæson mere på anden klasse for fodboldklubben Fremad Amager. Omvendt må alarmklokkerne for alvor begynde at bimle i Esbjerg fB og Jammerbugt FC.

Holdet fra Amager besejrede fredag HB Køge 1-0 på et mål af Michael Lumb. Det var holdets anden sejr i tre kampe, og Fremad Amager har nu ikke tabt i sine fem seneste kampe i 1. division.