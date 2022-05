Guardiola: Haaland vil hurtigt tilpasse sig Citys spil

- Han kan helt sikkert hjælpe os med at score mere, siger Guardiola om Haaland ifølge AFP.

Tirsdag meddelte City og Borussia Dortmund, at klubberne er blevet enige om en aftale, der sender Haaland fra den tyske klub til England i juli.

Den norske angriber mangler dog at få sine personlige vilkår forhandlet på plads. Guardiola ser frem til samarbejdet med den 21-årige stjerneangriber.

- Stort tillykke til klubben. Det er en forstærkning til de kommende år, for han er en ung, talentfuld spiller. Vi er meget tilfredse med, at han besluttede at skifte til os.