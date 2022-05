Resultatet betyder, at Manchester City med to kampe tilbage fører Premier League med tre point ned til Liverpool på andenpladsen.

De Bruyne-showet begyndte i 7. minut, hvorefter City fik sig lidt af et chok. Leander Dendoncker udlignede nemlig for Wolverhampton, men der var ikke lighed på måltavlen ret længe.

Et kvarter senere stod der 3-1 til City efter yderligere to De Bruyne-træffere. Belgieren kom op på et hattrick med et hårdt træf fra kanten af feltet.

4-1-målet i anden halvleg tog pusten fra Wolverhampton. Raheem Sterling bankede det sidste søm i Wolverhamptons kiste med cirka ti minutter tilbage.