Schalke er tilbage i Bundesligaen op efter comebacksejr

St. Pauli har med sit nederlag og i alt seks kampe uden sejr mere eller mindre udspillet sin rolle i oprykningsræset.

Simon Makienok fik de sidste ti minutter som indskifter for St. Pauli, der efterfølgende fik hele to røde kort i en dramatisk afslutning.

Klubben fra Hamburg har tre point op til et felt på tre hold, der alle har 57 point og efter alt at dømme skal fordele den sidste oprykningsplads, et playoffopgør om oprykning og en værdiløs fjerdeplads.

Werder Bremen har spillet en kamp mindre end Hamburger SV og Darmstadt og kan søndag spille sig tæt på en oprykning med en sejr hos bundholdet Erzgebirge Aue.