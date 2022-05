HB Køge sendte Esbjerg nærmere nedrykning

Det begynder at se svært ud for Esbjergs overlevelseschance i 1. division.

Lørdag tabte vestjyderne på udebane 1-2 til HB Køge i nedrykningsspillet i landets næstbedste fodboldrække.

Det bragte Esbjerg op på ti kampe i træk uden sejre, inklusive alle de ni kampe holdet har spillet i 2022.

Resultatet betyder, at Esbjerg lige under nedrykningsstregen nu har fire point op til første hold over stregen, Fremad Amager, som lørdag spillede uafgjort med Hobro. Kampen endte 1-1.