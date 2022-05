Schmeichel før semifinale i Rom: Vi skal glemme omgivelserne

- Man nyder kun begivenheden, hvis man vinder. Så simpelt er det.

- Jeg tror, det er lettere for en spiller med min alder at betragte situationen og håndtere, hvor langt vi er kommet, og at vi er i den her situation. Men fokus skal bare være på at vinde, siger Schmeichel.

Den danske landsholdskeeper vil dog gerne slå fast, at det er vigtigt for en klub som Leicester, der er lille i europæisk sammenhæng, at nå langt.

- Det er en stor oplevelse for mange spillere. Det er sådan nogle øjeblikke, man kan se tilbage på og trække på erfaringerne, når man har brug for det.