Ancelotti dikterer risikobetonet spil i comebackforsøg

Det nykårede spanske mesterhold skabte dog også fine chancer og scorede selv tre mål på Etihad Stadium, og cheftræner Carlo Ancelotti gør klar til at sende sit mandskab ud over stepperne på Bernabeu.

- Nogle gange er man nødt til at tage risici, siger den italienske Real Madrid-træner på pressemødet forud for kampen ifølge AFP.

- I disse kampe (knockoutfasen i turneringen, red.) har vi lavet mange mål - fire mod PSG, fem mod Chelsea og tre mod City. Så vi har kvaliteten til at tage risici.

Carlo Ancelotti kan da også glæde sig over, at defensiven har udsigt til et solidt boost. Midtbanebolværket Casemiro måtte sidde ude i første kamp mod City, men han er fit igen.