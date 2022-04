Villarreal tropper op på Anfield med stor selvtillid

- Det er meget vigtigt for os at vide, at vi allerede har slået Juventus og Bayern München ud, for så har vi bevist over for os selv, at vi kan spille lige op med den slags hold, siger Dani Parejo.

Også Villarreal-cheftræner Unai Emery er rejst til onsdagens semifinale i England med troen på, at hans mandskab kan levere et godt resultat, hvis holdet følger hans plan.

- Vi spiller mod turneringens favorit, men vi vil ikke gøre noget anderledes, vi vil være os selv og sætte os på spillet. Vi skal tage styringen og skabe chancer.

- Under normale omstændigheder vil de være os overlegne, men vi har vores egne idéer til at kunne slå dem, siger Emery.