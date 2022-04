Europol: Coronakrise har gødet jorden for matchfixing

- Og når pengene er mindre, gør det spillere, trænere, ledere og selv klubdirektører ekstra sårbare for at blive korrumperet af fixere, siger Mühl i en pressemeddelelse fra Europol.

Europol var tirsdag vært for en konference i Holland med deltagelse af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), hvor udfordringerne med matchfixing blev endevendt.

- Når det kan lade sig gøre at lave store penge ved at gøre ”det uforudsigelige muligt at forudsige”, så ser vi flere og flere sager med matchfixing og mistænkelige resultater, siger Burkhard Mühl.