Sønderjyske er for tredje år i træk at finde i pokalturneringens semifinale, og sidste år vandt klubben faktisk turneringen. Imponerende hvis man ser på klubbens nuværende form.

På papiret har klubbens stadig en chance for at blive oppe i den bedste danske fodboldrække. Men ligningen, der skal gå op, er så lang, at den ville kunne fylde sin egen artikel, og derfor tyder alt på, at Sønderjyske rykker ned.