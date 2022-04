Paul Pogba er færdig for sæsonen før kontraktudløb

- Lægen har fortalt mig, at det vil tage minimum fire uger for ham at komme ovenpå igen, og den sidste kamp er i slutningen af maj.

29-årige Paul Pogbas kontrakt løber ud, når sæsonen er slut, og adskillige skudsmål peger på, at verdensmesteren fra 2018 forlader Manchester United.

Dermed kan midtbanemanden meget vel have spillet sin sidste kamp for klubben.

Paul Pogba fik sin fodbolduddannelse i Manchester United, men forlod i 2012 klubben til fordel for Juventus, hvor han havde stor succes.