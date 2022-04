Manchester United henter ny manager i Ajax

Hollænderen skal forsøge at genrejse Manchester United, som aldrig for alvor har fundet melodien, efter at ikoniske Sir Alex Ferguson stoppede som manager i 2013.

Klubbens førstehold er lige nu ledet af tyske Ralf Rangnick. Det har hele tiden været planen, at han var en midlertidig løsning, indtil en permanent manager kunne overtage tøjlerne til sommer.

Ralf Rangnick overgår derefter til en rolle som rådgiver.

Erik ten Hag har i første omgang fået en kontrakt, der løber til sommeren 2025. Kontrakten indeholder en option på et år mere.