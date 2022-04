Køge ydmygede Fortuna i topkamp og styrer mod guld

Rumænske Florentina Olar-Spanu fik reduceret en håndfuld minutter før pausen, men Fortunas comeback håb led et knæk, da det blev 4-1 kort inde i anden halvleg.

Igen manglede Adelaide Gay et par centimeter for at nå et langskud. Denne gang fra Cornelia Kramer.

Kyra Carusa scorede til 5-1 på straffespark med cirka et kvarter tilbage, og så forsvandt den sidste rest af spænding. I næstsidste minut i den ordinære spilletid blev nedturen så total for hjemmeholdet, da Maria Ficzay sendte bolden i eget net til slutresultatet 6-1.

De to guldrivaler mødes igen i sidste spillerunde, men der kan mesterskabet altså meget vel allerede være afgjort.