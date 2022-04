PSV triumferede mod Ajax efter to gyldne minutter

PSV Eindhoven kan for tiende gang kalde sig hollandsk pokalmester, efter at holdet søndag vendte 0-1 til en 2-1-sejr over Ajax.

Et fyldt De Kuip i Rotterdam var vidne til et højintenst opgør spækket med tænding og spænding.

Danske Mohamed Daramy så hele opgøret fra bænken, mens den tidligere FC Nordsjælland-profil Mohammed Kudus blev skiftet ind i slutfasen.