FC Helsingørs mareridtsagtige april fortsatte søndag.

Her tabte topholdet i landets næstbedste fodboldrække for tredje gang i lige så mange kampe i oprykningsspillet, da det mod FC Fredericia endte 0-4 for nordsjællænderne.

Før den dårlige stime begyndte, havde Helsingør ikke tabte siden starten af oktober, men der er tilsyneladende gået gummiben i den i slutspurten mod en af billetterne til Superligaen.