Formstærke Brentford slog bundhold med danske bidrag

Brentford ligger nummer 11 i Premier League og har komfortable 15 point ned til Burnley under stregen.

Thomas Frank havde ud over Nørgaard også valgt Christian Eriksen til sin midtbane, mens Mads Bech Sørensen kom ind i bagkæden efter 21 minutter på grund af en skade.

Inden den indskiftning havde Eriksen budt ind med et nærgående forsøg, og efter et kvarter satte Nørgaard tæt under mål sin inderside på et forlænget indkast og bragte udeholdet på 1-0.

Det var 28-årige Nørgaards tredje sæsonmål i 32 ligakampe.