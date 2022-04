Burnley har fyret trænerikon efter et årti i klubben

- Resultaterne i denne sæson har været skuffende, siger Burnley-formand Alan Pace til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Selv om det har været en utroligt svær beslutning, så føler vi, at det er nødvendigt med en ændring for at give holdet den bedste mulige chance for at blive i Premier League med otte vitale kampe tilbage.

Burnley er placeret på den forkerte side af nedrykningsstregen med fire point op til Everton over stregen.

50-årige Sean Dyche var den længst siddende manager i Premier League. Han nåede at stå i spidsen for Burnley i 425 kampe.