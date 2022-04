Poulsen og Mæhle sad over i uafgjort EL-kvartfinale

Yussuf Poulsen kunne have spillet direkte over for Joakim Mæhle, men ingen af de to danske landsholdsspillere var med, da deres klubber torsdag spillede den første kvartfinale i Europa League.

Her sørgede deres holdkammerater for, at der er fuld spænding inden returopgøret i næste uge, da kvartfinalen i Tyskland endte 1-1.