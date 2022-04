Simeone nyder at se Manchester City spille fodbold

- Jeg vil ikke gå ind i så dum en debat, siger han ifølge AFP.

- Alle forsøger at vinde.

- Hvis de vinder, har de ret, og hvis vi vinder, har vi ret. Det er spillerne, der gør forskellen, lyder det fra spanieren.

Atleticos stil blev blandt andet kritiseret af Manchester United-manager Ralf Rangnick, efter at det engelske hold blev slået ud i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Han mente, at Atletico-spillerne lå for meget ned i kampen på Old Trafford og konstaterede, at gæsterne kun forsøgte at undgå at lukke mål ind.