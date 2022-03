Delaney og Yussuf Poulsen er næppe klar mod Serbien

- Mæhle burde være okay, der var ikke nogen hovedskade, andet end at der gik hul på hovedet, siger Kasper Hjulmand.

I forvejen mangler Hjulmand stamspillere som Mikkel Damsgaard, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen og Daniel Wass i landsholdstruppen.

Det gennemtvinger eksperimenter før Nations League og VM, og det vælger Hjulmand at anskue positivt.

- Det er ærgerligt, at vi er så hårdt ramt lige nu. Men vi bliver nødt til at se det positive ved det, for der er ikke noget at gøre ved det.

- Minutterne er stadig vigtige for mange spillere, og hvem ved, vi skal formentlig bruge ting fra kampen mod Holland og kampen mod Serbien på et senere tidspunkt. Så jeg forsøger at få alt ud af situationen, jeg skal se, om der er nogle andre konstellationer, der virker.