Musiktjeneste skal lægge navn til Barcelonas stadion

Et verdens mest berømte fodboldstadioner skal have nyt navn. Camp Nou i Barcelona skal fra den kommende sæson officielt kaldes Spotify Camp Nou.

Navneskiftet er en del af den aftale, som FC Barcelona har indgået med musikstreamingtjenesten, som parterne har bekræftet tirsdag aften.

Aftalen gør Spotify til klubbens nye hovedsponsor og giver virksomheden navnerettighederne til stadion. Det er første gang nogensinde, at Camp Nou skal have et tilføjet et sponsornavn.