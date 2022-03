Skarpe Brøndby straffede dominerende Silkeborg

I et chancefyldt opgør vandt et kynisk Brøndby-hold på udebane 1-0 over oprykkeren fra Silkeborg i Superligaens 20. spillerunde.

Hjemmeholdet startede kampen klart bedst.

I første halvleg var Silkeborg altdominerende og vadede i chancer. Holdet kombinerede flot, og genpresset var effektivt.

Silkeborgs massive spilovertag fortsatte også efter pausen og førte til endnu flere muligheder.