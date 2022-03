Inter ydmygede bundprop og erobrer førstepladsen

Han var nemlig også afsender på målet til 3-0, som reelt afgjorde kampen ti minutter inde i anden halvleg. Angrebskollegaen Edin Dzeko lagde bolden til rette for Martinez, som bankede den i nettaget.

Men Dzeko ville ikke selv gå tomhændet fra fredagsfesten. Storsejren begyndte at være en realitet, da han efter 64 minutter scorede til 4-0, før han med et fladt spark gjorde det til 5-0.

Målet blev i første omgang annulleret for offside, men et VAR-gennemsyn senere fik det alligevel lov at stå.

Inter-spillerne holdt legestue i slutminutterne, mens selv om den spillemæssige ydmygelse blev større, forblev resultatet intakt.