Indskiftede stjerner sørger for Leicester-sejr mod bundhold

Sejren betyder, at Leicester rykker op på 12.-pladsen. Burnley mødte op til tirsdagens kamp med en fin stime på to sejre og et uafgjort resultat, men med nederlaget til Leicester forbliver klubben lige under nedrykningsstregen.

Leicester pressede hårdt på fra kampens begyndelse, hvor Burnley stod langt tilbage på banen.

Det betød, at gæsterne kom til flere chancer, og Burnley skulle takke Nick Pope i målet for, at Leicester ikke var i front før pausefløjt.

Efter ni minutter viste han stor armstyrke, da han holdt en afslutning fra Ricardo Pereira ude af målet. Efter 25 minutter viste han hurtige reflekser, da han med en fodparade holdt Burnley inde i opgøret.