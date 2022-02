Fifa og Uefa udelukker russiske landshold og klubhold

Uefa oplyser desuden, at forbundet har afbrudt sit store sponsorsamarbejde med det russiske energiselskab Gazprom. Det gælder i alle turneringer, der lige nu er indgået aftale om, herunder herrernes EM i 2024.

Det hele sker som konsekvens af den igangværende krig i Ukraine, hvor Rusland har indledt en militær invasion.

Udelukkelsen betyder blandt andet, at Ruslands herrelandshold ikke kommer til at spille de VM-kvalifikationskampe, det ellers skulle have spillet i marts.

Her skulle russerne have spillet en playoffturnering om en billet til VM i Qatar senere i år.