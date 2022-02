Joakim Mæhle hjalp dansk klubfodbold med EL-mål

Mæhle scorede nemlig til 1-0 for Atalanta, som vandt 3-0 ude over Olympiakos og dermed sendte grækerne ud af turneringen med samlet 5-1.

Joakim Mæhle har vist sig som en stor gevinst for det danske fodboldlandshold, og torsdag viste han, at han også kan bidrage til dansk klubfodbold, selv om han spiller i en italiensk klub.

Inden torsdagens kampe indtog Danmark 15.-pladsen, og Grækenland var et af de nærmeste lande i forfølgerfeltet. Deres mulighed for at overhale Danmark er nu kraftigt reduceret.

Det resultat er godt for dansk klubfodbold, som kæmper for at slutte i top-15 på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) koefficientrangliste.

15.-pladsen er vigtig, da den i modsætning til pladserne under giver fem klubber adgang til europæisk fodbold i stedet for fire.

I tillæg får to hold mulighed for at kvalificere sig til Champions League i stedet for et, og generelt bliver vejen til gruppespillene i Champions League, Europa League og Conference League kortere ved at være nummer 15 frem for nummer 16 eller lavere.

Mæhles scoring faldt i slutningen af første halvleg. Danskeren blev spillet i dybden, og efter et par berøringer fik Mæhle sparket bolden under keeper Tomas Vaclik, selv om nordjyden var hårdt presset af en forsvarsspiller.

I forhold til koefficientranglisten er det også positivt for Danmark, at Dinamo Zagreb nu er ude af Europa League. Kroatiens sidste europæiske deltager scorede dog lidt point til ranglisten, da holdet vandt med 1-0 hjemme over Sevilla, som til gengæld tager den samlede sejr med 3-2.