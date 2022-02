Schmeichel ser frem til Randers: Mange vil have billetter

Torsdag aften skal hans engelske klub spille i Randers i Conference Leagues 16.-delsfinale, og venner og bekendte har kontaktet den danske målmand i håb om, at han kan hjælpe med at skaffe en billet til opgøret.

- Jeg har ikke haft så mange muligheder for at spille hjemme i Danmark, så hver eneste mulighed for at spille i Danmark ser jeg altid frem til.

- Jeg har fået flere billetforespørgsler til den her kamp, end jeg har fået til nogen kampe i de seneste par sæsoner. Det er dejligt at give dem, der ikke kan se vores kampe normalt, en mulighed for at se os spille, siger Kasper Schmeichel.

Hans seneste klubkamp på dansk jord var i 2016, da Leicester mødte FC København i Champions Leagues gruppespil. Dengang stod han en brandkamp i Parken.