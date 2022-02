Leicester nedsablede Randers trods mirakuløs udligning

Niveauforskellen var til at se på banen og på resultattavlen, da Randers FC torsdag aften gæstede Premier League-holdet Leicester i Conference Leagues playoffrunde om en plads i ottendedelsfinalerne.

Trods en mirakuløs Randers-udligning til 1-1 lige inden pausen, endte kronjyderne med at tabe hele 1-4 i en kamp, hvor storfavoritterne Leicester, som havde Kasper Schmeichel og Jannik Vestergaard med, ellers havde rigeligt med chancer for at score yderligere.