Sent mål spolerede Leicesters optakt til Randers-møde

Leicester fik ærgerlig optakt til torsdagens Conference League 16.-delsfinale mod Randers FC. Søndag aften smed Kasper Schmeichel og co. nemlig sejren væk i tillægstiden i hjemmekampen mod West Ham. Få sekunder inde i tillægstiden udlignede West Ham til slutresultatet 2-2. Bolden så ud til at ramme målscorer Craig Dawson på armen, men målet fik lov til at stå til stor frustration for Leicester. Klubben er fortsat uden ligasejr i 2022.

Efter omstændighederne kan West Ham være glade for det ene point, men det kan vise sig at være et mistet skridt i jagten på en af de lukrative Champions League-billetter. West Ham er fortsat på den Champions League-givende fjerdeplads, men Manchester United, Arsenal, Wolverhampton og Tottenham jagter dem bagfra - de fire konkurrenter har spillet færre kampe end West Ham. Den seneste uge har West Ham været en del af mediebilledet af de forkerte årsager. Klubbens forsvarsspiller Kurt Zouma har således været centrum for en kedelig sag omkring mishandling af sine katte, efter der blev delt en video af franskmanden, der sparker og slår sine katte.

Han startede tidligere på ugen mod Watford, efter videoen havde set offentlighedens lys. Han var også udset til at starte mod Leicester, da han fremgik af sit holds startopstilling til kampen. West Ham oplyste dog kort inden kampen, at Zouma følte sig skidt tilpas under opvarmningen og derfor ikke kunne spille alligevel. I første omgang så den udskiftning ud til at gøre West Ham godt. Afløseren Issa Diop stod nemlig for oplægget til 1-0-målet i det tiende minut, da hans lange bold strøg over Leicesters bagkæde og blev løbet op af brandvarme Jarrod Bowen. Han scorede for syvende gang i sine seneste syv kampe for klubben. Leicester fik bragt måltavlen i balance lige før pausen, da Youri Tielemans omsatte et straffespark.

12 minutter efter sidebyttet tog hjemmeholdet så føringen, da Ricardo Pereira kastede sig frem i et indlæg og headede Leicester på 2-1. Portugiseren lignede længe en matchvinder, men til sidst svigtede markeringen på et hjørnespark, og så kunne Craig Dawson - måske med lidt hjælp fra armen - udligne. Det satte en gevaldig dæmper stemningen på King Power Stadium, som torsdag altså danner rammen om opgøret mellem Leicester og Randers.

/ritzau/