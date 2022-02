Jota sparkede Liverpool tilbage i skyggen af City

Angriberen Diogo Jota passerede Kasper Schmeichel to gange og sørgede for en Liverpool-sejr på 2-0 hjemme over Leicester i Premier League.

Leicesters midtbanekreatør James Maddison havde tidligt i kampen mulighed for at score. Men forsøget blev verfet væk fra en reaktionsstærk Allison Becker i Liverpool-målet.

Den danske landsholdskeeper boksede uheldigt et hovedstød fra Liverpool-anfører Virgil van Dijk lige ud til Jota, som var vågen og hurtig til at udnytte den åbne mulighed.

I første halvleg diskede Schmeichel op med flere gode redninger - blandt andet på gode forsøg fra Jota og Trent Alexander-Arnold.

Efter en time gjorde Mohamed Salah comeback for Liverpool, efter at angriberen i de seneste uger havde været med til at føre Egypten frem til finalen ved Africa Cup of Nations.

Salah fik hurtigt testet Schmeichel, som ikke tillod egypteren at score på en friløber.

Schmeichel afværgede også to forsøg fra Liverpools nyindkøbte kantspiller Luis Diaz, som fik sin anden kamp og igen viste gode takter.

Jota var den farligste mand på banen torsdag aften på Anfield og passerede Schmeichel efter 87 minutter. Oplægget kom fra Liverpool-stopperen Joel Matip.