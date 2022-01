Storfavoritten Senegal overvandt lurende overraskelse

Ækvatorial-Guinea var stor underdog, men formåede at presse storfavoritten Senegal, da de to søndag mødtes i kvartfinalen i Africa Cup of Nations.

Tilskuerne blev dog ikke ligefrem forkælet med et hav af store chancer. Først efter 28 minutter blev det for alvor farligt, men så blafrede nettet også.

Ækvatorial-Guineas Iban Salvador vippede bolden op på hånden af Kalidou Koulibaly, som var i eget felt, og så blev der appelleret for straffespark. Efter et VAR-tjek besluttede dommeren dog, at der ikke var straffespark.

Det blev dog ikke det sidste, vi skulle se fra Ækvatorial-Guinea.

Efter knap en time fik Jannick Buyla, der spiller i den tredjebedste spanske række, bolden i feltet, og med tåen prikkede han den forbi Premier League-keeperen Edouard Mendy.

Senegal var pludselig under pres, men efter 69 minutter kom forløsningen.

Ækvatorial-Guinea fumlede gevaldigt efter et hjørnespark. To spillere stødte sammen i et forsøg på at få bolden væk, og så sparkede Cheikhou Kouyate klatten i kassen.