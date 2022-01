Daniel Wass får kontrakt i Atlético til sommeren 2023

- Det er en spiller med stor alsidighed, der kan fungere på forskellige områder af banen, roser klubben og opremser en række af hans positioner igennem karrieren.

- Han skiller sig ud på at være en meget komplet spiller.

Wass havde kontraktudløb i Valencia til sommer, hvor han kunne have skiftet kvit og frit, men Valencia har ifølge spanske medier forsøgt at presse prisen, og Atlético har angiveligt forhøjet sit bud for at tilknytte danskeren.

Nu er klubberne så endelig nået til enighed om en overgangssum.