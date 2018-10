Michel Platini vil renses efter fald fra fodboldtronen

For få år siden var Michel Platini en af de mest magtfulde mennesker i international fodbold.

Men i 2015 blev franskmanden udelukket fra al fodbold af Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, på grund af en mistænkelig pengeoverførsel fra den tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter.

Nu vil Michel Platini have renset sig navn, og derfor har han sagsøgt flere tidligere topfolk i Fifa.

Ifølge avisen Le Monde mener den tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, at han er blevet udsat for bagvask.

Avisen skriver, at franskmanden mistænker Fifas tidligere juridiske chef Marco Villiger, den tidligere formand for Fifas revisionskomité Domenico Scala og Sepp Blatter for at orkestrere hans fald.

Platini mener, at de tidligere topfolk i Fifa har samarbejdet om at lække informationer til de schweiziske myndigheder med det formål at bringe ham ned.

Michael Platini var præsident for Uefa fra 2007 til 2015, hvor han forsøgte at vippe Sepp Blatter af pinden som præsident i Fifa.

Både Blatter og Platini endte i stedet med at blive udelukket fra alle fodboldrelaterede aktiviteter, da det kom frem, at Platini havde modtaget en pengeoverførsel på to millioner schweizerfranc.

Blatter og Platini hævdede, at pengene var betaling for noget rådgivning, som Platini havde ydet for Blatter fra 1998 til 2002. Den forklaring købte Fifas etiske komité ikke, og de blev begge udelukket.