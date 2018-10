Bretton-Meyer: Møller skal bygge bro efter konflikter

Der skal bygges bro mellem Dansk Boldspil-Union og landsholdsspillerne, der i flere omgange har været på dårlig fod.

Det bliver en af de fornemmeste opgaver for den tidligere fodboldspiller Peter Møller, der tirsdag blev præsenteret som fodbolddirektør i DBU.

Det forklarer DBU's administrerende direktør, Claus Bretton-Meyer, om stillingen, som unionen har haft planer om at oprette i halvandet år.

- Vi har været igennem en række opslidende konflikter først med kvindelandsholdet og derefter med herrelandsholdet, og på baggrund af den for nylig lukkede aftale har det været konstateret fra alle parter, at det er vigtigt at genopbygge tilliden blandt parterne.

- Det er en af de opgaver, Peter Møller kommer til at stå for med sin baggrund, siger Claus Bretton-Meyer.