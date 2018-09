Ståle Solbakken: Peter Ankersen er Danmarks bedste back

Ståle Solbakken er ikke træner for Danmarks fodboldlandshold. Men hvis han var, ville Peter Ankersen helt sikkert være med i truppen til Danmarks kampe mod Irland og Østrig i oktober.

- Ankersen er Danmarks bedste back, det er jeg 100 procent sikker på. Inklusive dem, som er i udlandet, siger Ståle Solbakken om FCK's højre back.

Ordene faldt søndag aften, efter at FCK havde kørt rundt med FC Nordsjælland i en kamp, som Superligaens tophold dog nøjedes med at vinde 2-1 på hjemmebane.

Selv hvis man ser bort fra FCK-managerens indlysende interesse i at tale sin spillers markedsværdi op, så kan det ikke nægtes, at Peter Ankersen har fundet et rigtig godt niveau i denne sæson.

Direkte adspurgt kan Peter Ankersen med et smil også godt erklære, at han deler Ståle Solbakkens holdning.

- Det kan jeg da godt være enig med ham i. Jeg synes, jeg har haft et rigtig godt år indtil videre. Men jeg er ikke lige personen, der skal vurdere, om jeg er den bedste eller ej, siger FCK-backen.

Peter Ankersen blev valgt fra til Danmarks trup til sommerens VM i Rusland, hvor han måtte se Henrik Dalsgaard indtage pladsen som højre back, mens Jens Stryger Larsen og Jonas Knudsen fik spilletid på positionen som venstre back.

Peter Ankersen blev heller ikke udtaget til Danmarks kampe tidligere september mod Slovakiet og Wales.

Måske af samme årsag forventer han heller ikke, at han automatisk bliver udtaget til kampene mod Irland og Østrig.

- Nej, det gør jeg ikke. Nu har jeg ikke været med de seneste to gange. Jeg blev sorteret fra til VM, så jeg har ikke så meget fokus på det.

- Hvis han (landstræner Åge Hareide, red.) mener, at jeg er god nok, så er jeg med. Og hvis han ikke mener det, er det sådan, det er.

- Jeg har ikke så meget fokus på det, jeg ser det som en bonus at være med. Jeg er glad for at være med på landsholdet, når jeg er med. Men når jeg ikke er med, så koncentrerer jeg mig 100 procent om FCK, siger Peter Ankersen.

Den 28-årige FCK-spiller debuterede for Danmark i 2013 og har opnået 21 A-landskampe, hvor han har scoret et mål.