Efter konflikt: Kvindekommission vil overvåge DBU

DBU’s tvungne afbud til det kvindelige fodboldlandsholds vigtige VM-kvalifikationskamp mod Sverige i oktober havde nær kostet Kvindekommissionen livet.

»Dybt ulykkeligt« blev afbuddet kaldt af kommissionens formandskab, der består af formand Helle Thorning-Schmidt og næstformand Lykke Friis, som i samme åndedrag dengang meddelte, at de havde svært ved at se meningen i Kvindekommissionens arbejde for at fremme dansk kvindefodbold, når det kvindelige landshold ikke kunne deltage i en VM-kvalifikationsturnering grundet strandede forhandlinger mellem DBU og Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale.

Mandag var de så alle samlet igen. Helle Thorning-Schmidt, Lykke Friis og resten af kommissionen samt DBU’s ledelse, mens flere af kvindelandsholdets spillere var med på en onlineforbindelse til mødelokalet i Hellerup Idrætsklub.

Kvindefodbold DBU’s kvindekommission Nedsat i august 2016.

Skal bidrage med initiativer, der skal sikre udviklingen af pige- og kvindefodbolden i Danmark.

Under EM kom kommissionen med de første fire anbefalinger til DBU. Til april kommer kommissionens rapport med flere anbefalinger og delmål. Kilde: DBU Straffen fra Uefa For afbuddet mod Sverige blev Danmark taberdømt 0-3, og DBU fik en bøde på 148.000 kr. Sverige har anket dommen. Ankesagen er endnu ikke datosat hos Uefas appeludvalg.

Knap tre måneder efter truslen om at nedlægge Kvindekommissionen var smilene tilbage hos dem alle. Opfordringer fra både DBU og spillerne samt en mild straf fra Uefa som en konsekvens af afbuddet havde fået Kvindekommissionen på andre tanker. Men nok er blødningen stoppet, men såret er endnu ikke helet.

»Der er brug for en kvindekommission i Danmark. Det har vi bekræftet hinanden i, at der er. Det mener spillerne, det mener DBU, og det mener Kvindekommissionen også. Som en konsekvens af forløbet skærper vi vores anbefalinger til DBU, vi skærper delmålene til DBU, og vi vil som en konsekvens også holde øje med DBU for at sikre, at de ikke bare læser vores rapport, men også gør noget ved vores anbefalinger,« siger kommissionens formand, Helle Thorning-Schmidt.

Kvindekommissionens endelige rapport forventes at blive offentliggjort i april. I rapporten vil Kvindekommissionen komme med en række anbefalinger til DBU på områder, hvor DBU kan forbedre forholdene for dansk kvindefodbold. Uden at ville afsløre de konkrete anbefalinger, fortalte Lykke Friis efter mandagens møde, at noget af det ville komme til at handle om flere kvinder i DBU’s ledelse, og at DBU kan se frem til at trække i arbejdstøjet, hvis de skal leve op til kommissionens målsætninger.

»Du skal presse dem, så de går ud og griber efter stjernerne. Så der skal være noget, hvor nogle måske tænker, ”at det var for ambitiøst”,« siger Lykke Friis.

Efter rapportens offentliggørelse i april vil Kvindekommissionen herefter løbende overvåge DBU for at sikre, at anbefalingerne bliver fulgt.

»Det, vi har lært af det her forløb, er, at det er vigtigt at holde fast. Derfor vil vi blive en form for vagthund, når rapporten er afleveret,« siger Lykke Friis.