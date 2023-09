Skjelmose byggede videre på storform med sejr i USA

Skjelmose angreb 13 kilometer før mål, efter at holdkammeraten Toms Skujins var blevet hentet.

Den 22-årige københavner har ofte vist sine evner inden for tempokørsel, og dem fik han brug for, da han på sidste omgang skulle holde modstanderne bag sig på de amerikanske veje.

En forfølgergruppe med Israel-Premier Techs Hugo Houle, EF’s Neilson Powless og Jaycos Lucas Hamilton fik ikke samarbejdet til at fungere, og da Skujins langt hen ad vejen sad på hjul uden at hjælpe med arbejdet, kom de ikke i nærheden af at hente Skjelmose.