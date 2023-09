Tysk udbrudskonge fik fuld plade med sejr i Vueltaen

Iveren efter at hente dem var tydeligvis ikke lige så stor, for undervejs var udbruddets forspring oppe at kysse ni minutter.

Sidevinden lå hele tiden og spøgte, og der var flere gange optræk til splittelser i feltet. Men opdelingen forblev sporadisk. Da favoritterne ramte finalestigningen Alto Caravaca da la Cruz, sad de alle samlet.

Etapesejren kunne de ikke nå, for med et hul på knap fem minutter ved foden af bjerget var udbryderne for langt væk.

Vuelta-ledelsen besluttede med kort varsel at tage tiden godt to kilometer fra målstregen, og den besked så ud til at have nået rytterne.

Det betød ikke det store for udbryderne, som ikke skulle bekymre sig om klassementet. Med Lennard Kämna som en af dem vidste de andre, hvem de skulle kigge efter, men de kunne ikke følge med Bora-rytteren, som kørte over målstregen i ensom majestæt.