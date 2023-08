Evenepoel får undskyldning fra Vuelta-chef efter styrt

Efter sin sejr på 3. etape af Vuelta a España bragede cykelrytteren Remco Evenepoel direkte ind i en kvinde og styrtede.

Med blod i ansigtet udtrykte han på samme tid glæde over etapesejren og irritation over, at der stod folk så tæt på målstregen.

Nu erkender Vuelta-ledelsen brøleren.

- Vi er kede af, hvad der skete efter målstregen, og vi undskylder. Vi vil undersøge det, siger løbsdirektør Javier Guillén til det spanske medie Marca.